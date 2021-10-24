Son dakika! Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerinin tümü yarın için iptal edildi. Sebebi Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor olması.
24 Ekim 2021, Pazar 17:37 Son Güncelleme:
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Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
KABATEPE'DEN GÖKÇEADA'YA GİDEN SEFERLER İPTAL
Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi. Ayrıca Kabatepe'den Gökçeada'ya bugün saat 21.00 seferi de olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.
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