Türkiye Son dakika: Görüntü Türkiye'den! Çatıda çıplak adam ihbarı! Polis harekete geçti

Son dakika: Görüntü Türkiye'den! Çatıda çıplak adam ihbarı! Polis harekete geçti

Türkiye

Son dakika: Görüntü Türkiye'den! Çatıda çıplak adam ihbarı! Polis harekete geçti

Son dakika haberine göre, Burdur’da binanın çatısında yatan çıplak bir adamın intihar etme olasılığı nedeniyle polis ekipleri harekete geçti. 51 yaşındaki çıplak adam polis tarafından gözaltına alındı.

09 Mayıs 2021, Pazar 16:13 Son Güncelleme:
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Olay, Konak Mahallesi Uğur sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir erkeğin sokak üzerinde bulunan binanın çatısında çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu. İsminin H.A. olduğu anlaşılan erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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