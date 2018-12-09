İzmir temsilcisi Göztepe, alınan sonuçların ardından Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı. Göztepe'nin görüşmek için Kemal Özdeş'i İzmir'e çağırdığı iddia ediliyor. İzmir temsilcisi, Süper Lig'de 15. hafta itibariyle 18 puan ile 12. sırada bulunuyor.

İşte Göztepe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında istifasını Başkanımız Mehmet Sepil’e sunmuştur. Bunun üzerine yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda Bayram Bektaş'ın almış olduğu istifa kararı kabul edilmiştir.

Bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'mizde gerçekleşen veda toplantısında konuşan Başkanımız Mehmet Sepil "Hayatta en çok üzüldüğüm günlerden biri bugün. Hayat böyle bir şey maalesef. Hocamızla görüştük beraber ve neticede böyle bir değişim yapmaya karar verdik. Hocamız çok kaliteli bir insan hepinizin önünde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Bayram Bektaş ise "Öncelikle Başkanımıza Göztepe gibi büyük bir kulübün kapılarını bana açtığı için teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışma şansı bulduğum için de çok mutlu oldum. Mesleğimizde böyle durumlar yaşanıyor maalesef. Yaptığımız işte alınan sonuçlar esastır. Oturup düşündüğümüz zaman takımımızın faydası için bu kararı almamız gerektiği kararına vardık. Göztepe'nin tekrardan kazanmaya başlaması beni mutlu edecek olan tek şey. Gönül isterdi ki bu sezonu hep birlikte iyi bir şekilde tamamlayalım ve önümüzdeki sezon yeni stadımızda güzel başlangıçlar yapalım ama olmadı maalesef. Bu sezon kalan maçlarda attığınız her golde ben de mutlu olacağım, Cuma günü Bursaspor maçında kalbim sizlerle olacak. Sizlere, kulüp çalışanlarımıza herkese bana olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.