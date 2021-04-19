Son dakika: Gram altının fiyatı 460,70 liradan işlem görüyor
24 ayar külçe altının gramı günü 460,70 liradan tamamladı. Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Yarım altın ne kadar? İşte Kaplıçarşı'da güncel altın fiyatları...
19 Nisan 2021, Pazartesi 17:46 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 460,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 460,70 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.056,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 460,70 liradan işlem gördü.