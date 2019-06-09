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Son dakika... Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu. Gri kategorideki Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran etkisiz hale getirildi

09 Haziran 2019, Pazar 09:19 Son Güncelleme:
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Son dakika... Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir" denildi. İHA

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