Son dakika: Gülben Ergen ve Demet Akalın barıştı!

Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl nedeni tam bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.

Gülben Ergen'in boşanma haberlerinden sonra Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmasından sonra ikili aylar sonra basın danışmanları Özgür Aras sayesinde bir araya gelerek barıştı.

Dostluklarına kaldıkları yerden devam eden Demet Akalın ve Gülben Ergen, dün geceden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. İki eski dost, şarkıcı Deniz Seki'nin sahneye çıktığı mekanda buluşarak keyifli saatler geçirdi.

'GERÇEK DOSTLARINIZIN ELİNİ BIRAKMAYIN'

Demet Akalın, Deniz Seki'nin sahnesinde şarkı söyleyen Gülben Ergen'in videosunu paylaşarak "Ne olursa olsun gerçek ve candan dostların elini bırakmayın" notunu yazdı.

Gülben Ergen ise Demet Akalın'ın sahneye çıktığı videoyu kalp koyarak Instagram hesabından paylaştı.

'ADAMIN HASIDIR'

Öte yandan Demet Akalın Instagram'ın hikaye bölümünden Gülben Ergen'in fotoğrafını paylaşarak üstüne de 'Adamın hasıdır' yazdı.

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