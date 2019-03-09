Son dakika... Güngören'de korkutan yangın! Güngören'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle binalarda oturanlar tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.