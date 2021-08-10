Türkiye Son dakika: Günlerdir aranan Rus öğrenciden acı haber! Cansız bedeni bulundu

Son dakika: Günlerdir aranan Rus öğrenciden acı haber! Cansız bedeni bulundu

Türkiye

Son dakika: Günlerdir aranan Rus öğrenciden acı haber! Cansız bedeni bulundu

İstanbul Fatih’te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan, ailesi bulmak için İstanbul’a gelen 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin, Burgazada’da ölü bulundu.

10 Ağustos 2021, Salı 22:13 Son Güncelleme:
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İstanbul’a 16 Temmuz’da tatil için gelen Varşova’daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi öğrencisi Makar Fedorovich Ragin, Fatih’te kaldığı otelden 28 Temmuz’da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesine Prens Adaları’na gideceğini söyledikten sonra kayıplara karışan Ragin’in otelden çıktığı son anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

CANSIZ BEDENİ BURGAZADA’DA BULUNDU 

Rus öğrencinin cansız bedeni sabah saatlerinde Burgazada’nın Kumbaros Koyu’nda bulundu. Koyda tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu polis ekiplerine bildirdi. Burgazada polisi deniz araçlarıyla olay yerine geldi. Daha sonra bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan olay yeri incelemelerinde cesedin Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin’e ait olduğu belirlendi. Ragin’in cansız bedeninin yaklaşık 10 gündür orada olduğu ve bedeninde deformasyonlar oluştuğu öğrenildi. Rus öğrencinin çantası ve cüzdanı da cesedin yakınlarında bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL(DHA)

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