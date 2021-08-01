Türkiye Son dakika! Günlük kiralık evde 2 kadına kabusu yaşattılar! 2 gözaltı

Son dakika! Günlük kiralık evde 2 kadına kabusu yaşattılar! 2 gözaltı

Türkiye

Son dakika! Günlük kiralık evde 2 kadına kabusu yaşattılar! 2 gözaltı

Son dakika haberi... Düzce'de günlük liralık ev kiralayan kişiler 2 kadını dövüp evden attı. Uyuşturucu madde aldığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

01 Ağustos 2021, Pazar 15:40 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Düzce’de günlük kiralık evde uyuşturucu madde alan ve 2 kadını darp ederek evden atan 2 kişi gözaltına alındı. 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Olay, saat 05.00 sıralarında Konuralp Mahallesi’nde meydana geldi. Polis, günlük kiralık ev olarak kullanılan bir dairede aşırı gürültü ve kavga sesleri olduğu yönünde ihbar aldı.

Polis ekipleri eve gittiğinde Ş.C. ve Ö.A. isimli kadınların K.U. ve C.B. tarafından darp edilerek dışarı atıldıklarını öğrendi. Eve yapılan baskında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

K.U. ve C.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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