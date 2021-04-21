Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Çekmeköy'de bir tıp merkezinde diş asistanı olarak çalışan 22 yaşındaki Seher Mankırcı aynı yerde epilasyon yaptırdı. Ancak iddiaya göre lazer epilasyonunu kullanan kişinin acemiliği yüzünden kolları yandı. Olaya tepki gösteren genç kadına verilen cevap ise şoke etti.

Çekmeköy'de bir tıp merkezinde diş asistanı olarak çalışan Sener Mankırcı bir süredir aynı tıp merkezinde epilasyon seansları alıyordu. 3 kez lazer tedavisi gören Mankırcı son girdiği operasyonda kollarında yanıklarla çıktı. İki kolunda da kalıcı izler oluşan Mankırcı, Tıp Merkezinden şikayetçi oldu. İşinden de olan Mankırcı'nın şikâyetine 'bizim haberimiz yok kendisi arkadaşı ile cihazı çalıştırmış' cevabını verdiler.

'KOLLARIMDA YANMA HİSSİNİ DUYDUM'

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Seher Mankırcı, "Orada bir süredir lazer epilasyon tedavisi alıyordum. 3 kez girdim bir problem olmadı. Son girdiğimde kollarımda yanma hissini duydum. Çıktıktan bir gün sonra kollarım su topladı. 8 farklı krem ilaç kullandım. Şimdi kalıcı izler var. Kollarımda her tarafında lekeler var. Ben şikayette bulundum bana, 'bizim bir şeyden haberimiz yok bizimle alakası yok, kendisi arkadaşı ile cihazı çalıştırmış' dediler. İstifa ettim işten de ayrıldım. Aslında o gün cihazı kullanan kişi yeni gelmiş. Ve sanırım cihazı kullanmasını çok iyi bilmiyormuş. O da benim kollarımı yaktı. Şimdi kollarımda izler var. Mahkemeye verdim, sonuna kadar şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de durumu bildiren Mankırcı'nın talebi üzerine tıp merkezine İl Sağlık Müdürlüğünce cezai işlem uygulandı. Mesul müdür uyarıldı.