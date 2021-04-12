Son dakika haberi: 12 Nisan korona tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. 12 Nisan 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki 12 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Şu an henüz günlük tablo paylaşılmadı. Günün rakamları belli olur olmaz haberimizde yer alacak..



