Türkiye Son dakika haberi: 12 Nisan korona tablosu

Son dakika haberi: 12 Nisan korona tablosu

Türkiye

Son dakika haberi: 12 Nisan korona tablosu

Vatandaşlar her gün açıklanan günlük koronavirüs tablosunu merak edip araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı mı? İşte detaylar...

12 Nisan 2021, Pazartesi 22:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. 12 Nisan 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki 12 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Şu an henüz günlük tablo paylaşılmadı. Günün rakamları belli olur olmaz haberimizde yer alacak..

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