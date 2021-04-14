Türkiye Son dakika haberi: 14 Nisan korona tablosu

Son dakika haberi: 14 Nisan korona tablosu

Türkiye

Son dakika haberi: 14 Nisan korona tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı...

14 Nisan 2021, Çarşamba 19:16 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146’ya yükseldi.

AA

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