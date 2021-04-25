Son dakika haberi: 25 Nisan 2021 korona tablosu açıklandı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 25 Nisan 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
25 Nisan 2021, Pazar 19:32 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644’e yükseldi.
AA