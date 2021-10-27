Dünya Son dakika haberi: ABD'de bomba alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi: ABD'de bomba alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı

Dünya

Son dakika haberi: ABD'de bomba alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı

Son dakika haberine göre; ABD Sağlık Bakanlığı'nda bomba tehdidi nedeniyle başkent Washington DC'de ABD Kongresi'ne çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 19:30 Son Güncelleme:
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Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


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