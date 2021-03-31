Dünya Son dakika haberi: ABD'de şüpheli paket alarmı

Son dakika haberi: ABD'de şüpheli paket alarmı

Dünya

Son dakika haberi: ABD'de şüpheli paket alarmı

Amerikan NBC televizyonu, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binasında şüpheli paket alarmı verildiğini duyurdu. Tedbiren boşaltılan bina, yapılan güvenlik kontrollerinin ardından tekrardan açıldı.

31 Mart 2021, Çarşamba 21:00 Son Güncelleme:
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Şüpheli paketin Kongre binasının zemin katındaki toplantı odasında bulunduğu bildiriliyor. Güvenlik güçlerinin pakete müdahale için harekete geçtiği de gelen bildiler arasında...

Yetkililer güvenliğin sağlandığını ve binanın açıldığını duyurdu.

Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu bina tedbiren boşaltılmıştı.

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