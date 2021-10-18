Price, günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin F-35 programı için yaptığı "1 milyar 400 milyon doların" ödenmesi konusunda ABD'nin Türkiye'ye F-16 alım teklifinde bulunduğu açıklaması üzerine gelen soruları yanıtladı.

Önerilen silah satışlarını ve transferlerini, Kongre'ye tebliğ edilmeden ve onaylanmadan teyit etmeyeceğini söyleyen Price, "Türkiye'ye gelince, NATO müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. (Türkiye) Önemli bir NATO müttefikidir. Uzun süreli ve derin ikili bağlarımız var ve Türkiye'nin, NATO ile ortak çalışabilirliği öncelikli bir konu olmaya devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine doğrudan yanıt vermeyen Price, şöyle konuştu:

"Şimdi gündeme getirdiğiniz konuya gelince şunu söyleyeceğim; Savunma Bakanlığı F-35 ihtilafının çözümü konusunda Türkiye ile istişare içindedir. Türk yetkililer, F-16 uçağı satın almakla ilgilendiklerini kamuoyuna ifade ettiler. Türkiye'nin savunma tedarik planları hakkında konuşmak için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. Şunu söyleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı. Savunma Bakanlığı, Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda değilim."

AA