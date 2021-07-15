Türkiye Son dakika haberi: Adana'da cezaevi firarisi yakalandı! İşte işlediği suçlar

Son dakika haberi: Adana'da cezaevi firarisi yakalandı! İşte işlediği suçlar

Türkiye

Son dakika haberi: Adana'da cezaevi firarisi yakalandı! İşte işlediği suçlar

Son dakika haberi...Adana'da geçen yıl kaçan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T.’ yakalandı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 10:34 Son Güncelleme:
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' ile 'yağma' suçlarından girdiği cezaevinden geçen yıl kaçan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen Zeynep T., adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Zeynep T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.


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