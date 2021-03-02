Son dakika haberi: Ankara'da mesai saatlerinde düzenleme
Son dakika haberine göre Ankara Valiliği'nden mesai saatleriyle ilgili yeni açıklama geldi. Ankara'da kurumların uzaktan ve dönüşümlü gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaya devam edecek. Mesai saatleri, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacak.
02 Mart 2021, Salı 20:28 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen son aşamada Cumhurbaşkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığı'nın Genelgeleri doğrultusunda, 03.03.2021 Çarşamba gününden itibaren ilimizde mesai saatleri ekte yer alan tablodaki şekilde uygulanacaktır.
Kurumlarda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaya devam edilecektir.
Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.
Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır. Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şu şekildedir:
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