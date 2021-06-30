Türkiye Son dakika haberi: Antalya Konya karayolunda yangın paniği! Trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi: Antalya Konya karayolunda yangın paniği! Trafiğe kapatıldı

Türkiye

Son dakika haberi: Antalya Konya karayolunda yangın paniği! Trafiğe kapatıldı

Son dakika haberine göre; Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında yangın çıktı. Karayolu trafiğe kapatıldı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 15:14 Son Güncelleme:
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 Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangın helikopterlerinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçelerden gelen yangınla mücadele ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. 

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.


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