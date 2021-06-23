Son dakika haberi: Antalya Konyaaltı ilçesinde orman yangını!

Son dakika haberi...Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede 4 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, 1 dekar alan zarar gördü.



