Türkiye Son dakika haberi: Aydın Bozdoğan'da yeniden orman yangını çıktı

Son dakika haberi: Aydın Bozdoğan'da yeniden orman yangını çıktı

Türkiye

Son dakika haberi: Aydın Bozdoğan'da yeniden orman yangını çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 21:06 Son Güncelleme:
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Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan saat 19.00 sıralarında iki noktada yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye bilgi verdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)

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