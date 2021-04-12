Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ana gündemi koronavirüs tedbirleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda." diyen Bakan Koca, "Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye kadar indi. Entübe vakalar içindeki 65 yaş üstü vatandaşların oranı yüzde 71'den yüzde 54,4'e indi, sağlık çalışanlarının oranı yüzde 1,1'den 0,15'e düştü." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Aşının, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına daha erken dönemde başlanıp yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe hastalar boyutuyla belirgin bir fayda sağladığını, bu noktada tanımlanmış kişilerin aşılarını yaptırma noktasında çok hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. 247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3. Yüzde 30'a yakın kapasitemiz var, bu da 10 bine yakın ağır hasta anlamına geliyor." dedi.

Koca, "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında." bilgisini verdi.



