Türkiye Son dakika haberi! Bakan Koca açıkladı: İşte yoğun bakım doluluk oranı yüksek olan iller

Son dakika haberi! Bakan Koca açıkladı: İşte yoğun bakım doluluk oranı yüksek olan iller

Türkiye

Son dakika haberi! Bakan Koca açıkladı: İşte yoğun bakım doluluk oranı yüksek olan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, kritik toplantı sonrası yoğun bakım doluluk oranı yüksek olan illeri açıkladı. İşte detaylar...

12 Nisan 2021, Pazartesi 21:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ana gündemi koronavirüs tedbirleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda." diyen Bakan Koca, "Yüzde 86 olan aşılama oranıyla toplam vaka içerisindeki pay 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken şimdi yüzde 1,37'ye kadar indi. Entübe vakalar içindeki 65 yaş üstü vatandaşların oranı yüzde 71'den yüzde 54,4'e indi, sağlık çalışanlarının oranı yüzde 1,1'den 0,15'e düştü." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Aşının, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına daha erken dönemde başlanıp yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe hastalar boyutuyla belirgin bir fayda sağladığını, bu noktada tanımlanmış kişilerin aşılarını yaptırma noktasında çok hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. 247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3. Yüzde 30'a yakın kapasitemiz var, bu da 10 bine yakın ağır hasta anlamına geliyor." dedi.

Koca, "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında." bilgisini verdi. 

İlgili Haberler
Son dakika haberi: Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu araçlar kamuya yeter
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Mış gibi yapma
Rauf Tamer
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan'dan 4 kritik uyarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Türkiye’de muhalefet etmek…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Annesini çekiçle öldürmüştü! Korkunç detaylar ortaya çıktı