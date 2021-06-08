Son dakika haberi.. Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni dönem başlıyor
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine ve öğretim üyeleri ile üniversite personellerinin yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını bildirdi.
08 Haziran 2021, Salı 19:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşı programında iki grubun daha aşılanmasına başlanacağını açıkladı.
Bakan Koca, "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Öğretim üyeleri de aşılanacak
Bakan Koca ayrıca 'Üniversitelerimizin Eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin.' dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1402309982356377602
AA
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