Son dakika haberi: Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri sayıp uyardı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.
16 Mart 2021, Salı 19:30 Son Güncelleme:
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Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1371859182610186241