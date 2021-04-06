Türkiye Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'Bilim Kurulu' açıklaması

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'Bilim Kurulu' açıklaması

Türkiye

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'Bilim Kurulu' açıklaması

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun" dedi.

06 Nisan 2021, Salı 18:12 Son Güncelleme:
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Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun.

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