Türkiye Son dakika haberi: Bakan Koca'dan İstanbul için önemli açıklama

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan İstanbul için önemli açıklama

Türkiye

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan İstanbul için önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var." ifadesini kullandı.

11 Mayıs 2021, Salı 18:52 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.

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