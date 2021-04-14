Son dakika haberi.. Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık.

İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 08 Nisan 2020 tarihinde Kulp Güleç Mahallesinde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, ayrıca 09 Ocak 2021 tarihinde icra edilen YILDIRIM-7 Operasyonunda aynı bölgede Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’i şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoriden yer alan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu belirlenmiştir

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.