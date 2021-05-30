Türkiye Son dakika haberi... Bakanlık aşılamadaki son durumu açıkladı

Son dakika haberi... Bakanlık aşılamadaki son durumu açıkladı

Türkiye

Son dakika haberi... Bakanlık aşılamadaki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 825 bin 678’e ulaştı.

30 Mayıs 2021, Pazar 19:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 30 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 512 bin 462, ikinci doz aşı 12 milyon 313 bin 216 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 825 bin 678 olarak gerçekleşti.

Kovid-19’la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı. İstanbul’da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 768 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 957 bin 27 toplamda 4 milyon 725 bin 242, Ankara’da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 354 bin 190, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 38 bin 229 toplamda 2 milyon 392 bin 419, İzmir’de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 109 bin 203, ikinci doz aşı sayısı 856 bin 588, toplamda 1 milyon 965 bin 791 doz olarak kayıtlara geçti.

ANKARA (AA)

İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağı, kafe ve lokantalar, maske kullanımı...Normalleşme nasıl olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda!


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Rauf Tamer
Güzel ama
Rauf Tamer
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
Hakan Çelik
Güzel haberlere ihtiyacımız var
Hakan Çelik
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 30 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunda son durum! İşte günlük vaka sayısı