TRT Haber'in BDDK kaynaklarından edindiği bilgiye göre, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer'in aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BDDK'DAN AÇIKLAMA

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

"MERKEZ BANKASI’NDA GEÇMİŞTE BAŞKANLIK YAPMIŞ OLAN ZAT O DA BU SUÇU İŞLEMİŞTİR"

Geçtiğimiz hafta AHaber’in ortak yayında Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın dövizle ilgili yaptığı açıklamalara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yaşadığımız süreç bu yöndeki iddiaların gerçek dışı yanıltıcı manipülatif olduğunu ortaya çıkardı, hem de birkaç saat içinde. Söz konusu beyan ve iddialar, kanunlarımıza aykırıdır. Merkez Bankası'nın itibarını kıracak asılsız haber yayamazsınız. Piyasa bozucu eylemler, piyasa dolandırıcılık yapamazsınız. Finansla piyasalarda manipülasyonda suçtur. Burada hiç af yok. Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK bunlarla ilgili adımlar atmıştır. Merkez Bankası’nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat o da bu suçu işlemiştir. Hele hele Merkez Bankası’nda başkanlık yapacaksın, kalkıp yol göstericiliğe soyunacaksın, bunları hesaba çekecekler. Kamu görevinde bulunmuş birisi kamu aleyhinde açıklama yapamaz. Burada bir sorun var, yine o sorunu hep beraber kaldıracağız. Onlarda bedelini ödeyecekler. Milletvekili sebebiyle yırtar ama tazminat olarak bunun bedelini öder” ifadelerini kullanmıştı.

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