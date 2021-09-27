Türkiye Son dakika haberi: Bodrum'da otluk alanda yangın

Son dakika haberi: Bodrum'da otluk alanda yangın

Türkiye

Son dakika haberi: Bodrum'da otluk alanda yangın

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevlere, itfaiye ve orman ekiplerince müdahale edildi.

27 Eylül 2021, Pazartesi 22:47 Son Güncelleme:
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Bodrum'un Akyarlar Mahallesindeki otluk alanda, saat 21.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok yerinden görüldü.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Alevlere, 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 20 personel ile müdahale edildi. Otluk alandaki yangının çıktığı bölgenin yakınında konutlar bulunurken, söndürme çalışmaları devam ediyor. 

Cavit AKGÜN / MUĞLA(DHA)

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