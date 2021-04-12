Son dakika haberi: Cihangir sapığı tutuklandı
İstanbul Cihangir'deki taciz şüphelisi tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince "Cinsel saldırı", "Silahla tehdit" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.
12 Nisan 2021, Pazartesi 18:26 Son Güncelleme:
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Beyoğlu Cihangir'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki almasının ardından harekete geçen polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli Berzan Erem Ç. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Cinsel saldırı", "Silahla tehdit" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA)
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