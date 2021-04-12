Son dakika haberi: Cihangir sapığı tutuklandı

Beyoğlu Cihangir'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki almasının ardından harekete geçen polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli Berzan Erem Ç. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Cinsel saldırı", "Silahla tehdit" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA)



