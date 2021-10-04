Türkiye Son dakika haberi: Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı

Son dakika haberi: Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı

Türkiye

Son dakika haberi: Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.

04 Ekim 2021, Pazartesi 18:21 Son Güncelleme:
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5 Ekim 2021 Salı günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli sağanak bekleniyor

Sağanağın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların aralıklarla yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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