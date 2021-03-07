Son dakika haberi: Diyarbakır'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre; Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
07 Mart 2021, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman yolunda meydana geldi. Hasuni Mağaraları mevkiinde Sercan Öztürk'ün kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ömer Zing yönetimindeki kamyonete çarptı.
Kazada Sercan Öztürk ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 5 kişi hayatı kaybetti. Kamyonetteki Ömer Zing, Ali Zing ve Diyar Zing yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
DHA