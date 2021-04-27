Ekonomi Son dakika haberi: Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi

Son dakika haberi: Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi

Ekonomi

Son dakika haberi: Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı.

27 Nisan 2021, Salı 21:32 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.

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