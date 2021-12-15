Son dakika haberi: Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla ABD Merkez Bankası'dan (Fed) gelecek faiz kararını bekliyordu. Yapılan açıklama ile beraber Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, aylık ABD Hazine kağıdı alımını 20 milyar Dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolar indirdi. Fed, Ocak ayında toplam varlık alım miktarını 60 milyar dolara indirmeye karar verdi.