Türkiye Son dakika haberi: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve 377 kişinin mal varlıkları donduruldu

Son dakika haberi: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve 377 kişinin mal varlıkları donduruldu

Türkiye

Son dakika haberi: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve 377 kişinin mal varlıkları donduruldu

Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

07 Nisan 2021, Çarşamba 02:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu

Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ismi öne çıktı. Listede söz konusu örgüt üyesi Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı.

PKK/KCK terör örgütünden 77 kişinin mal varlıkları dondurulurken, elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin listede yer alan isimler oldu.

Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C terör örgütü üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı.

Ayrıca, DEAŞ terör örgütü üyesi 86 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Karadeniz bıçak sırtı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor? (2)
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Zevzeklik’ değil, ciddi bir durum var...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Gece yarısı
Rauf Tamer
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddialarına yalanlama