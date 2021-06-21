Son dakika haberi: Gram altın 500 lirayı geçti! İşte altın fiyatları
Gram altının fiyatı 502,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Geçen hafta dolar kurundaki yükselişe karşın, gram altın haftaya yükselişle başladı. Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 21 Haziran 2021 altın fiyatları...
21 Haziran 2021, Pazartesi 11:53 Son Güncelleme:
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,3 lira seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta dolar kurundaki yükselişe karşın, altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 2,2 gerileyen gram altın, haftayı da 495,9 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yeni haftaya ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 502,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.378 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATI DEĞER KAYBETMİŞTİ
Altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 6 değer kaybederek 1.764,6 dolarla son 2,5 ayın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Yeni haftaya ise yükselişle başlayan altının onsu, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.782,8 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı kararlarının beklenenden şahin bulunması ile geçen hafta baskılanan altının ons fiyatının, yeni haftada tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.