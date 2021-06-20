Son dakika haberine göre; HDP İzmir İl Başkanlığı’na saldırarak, Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Gencer kan donduran ifadesinde, ‘Fotoğrafını çekip, WhatsApp durumumda paylaştım. Bunu tabir olarak totem olarak düşünerek paylaştığımı belirtmek isterim. Paylaşınca birilerin daha geleceğine inandım.’ dedi.









"ÖLDÜRDÜĞÜM KİŞİNİN İSMİNİ BİLMİYORUM! PİŞMAN DEĞİLİM"

HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırıyı düzenleyerek, Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Gencer, “Ben öldürdüğüm kişinin ismini bilmiyorum, hiç görmedim. HDP İl merkezinde olduğu ve terörist olduğunu düşündüğüm için öldürdüm. Bunu tek başıma yaptım. Pişman değilim” dedi. “Tasarlayarak öldürme” suçundan tukuklanan Gencer, ifadelerinde, kanlı saldırıyı neden ve nasıl planladığını bütün detaylarıyla anlattı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi bünyesinde çalışırken kendisinin istemesi üzerine 2020 yılı Ocak ayında Suriye Mümiç kırsalına Haccac üssüne geçici olarak bir aylığına görevlendirildiğini anlatan Gencer, 1 ay sonra İzmir’e geri döndüğünü anlattı. Gencer, annesinin hayatını kaybetmesinin ardından, psikiyatriste gittiğini, kendisine yeşil reçeteli ilaçlar verdiğini, ancak yan etkisi ve babasının tavsiyesiyle kullanmadığı belirtti.

"GERÇEK BİR MAĞDURİYET TATMALARINI İSTEDİM"

“Ocak 2021 tarihinde içimdeki intikam ateşini Barış Atay, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Leyle Zana, Pervin Buldan isimli şahısları öldürerek söndürebileceğimi fark ettim” diyen Gencer, bu tarihten sonra HDP İzmir İl Başkanlığı’na kendisine hedef olarak belirlediğini anlatan Gencer, “Google üzerinden HDP binalarına saldırı yazarak yaptığım araştırmada kimsenin ölmediği sadece tek tük camın kırıldığı kendilerini mağdur göstermek için fake yani sahte saldırılar olduğunu düşündüğümden gerçek bir mağduriyet tatmalarını istedim” dedi.

DIŞ VE İÇ KEŞİF YAPTIM

Şubat 2021 tarihinde HDP İzmir İl Başkanlığında “hem dış keşif hem iç keşif yaptığını anlatan” saldırgan, “İzmir HDP il binasına milletvekillerinin geldiği hakkında haberlere de ulaştım ancak yeterli bilgi toplamayacağımdan daha doğaçlama bir saldırı düşündüm. Bahar aylarında pandemi sebebiyle saldırıyı erteledim” dedi.

"PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE KAYDI VAR"

Saldırıda kullandığı silah için 17 Martta heyetine girdiğini söyleyen Gencer, “psikiyatri kliniğinde kaydınız varken, bu heyet raporunu nasıl aldınız?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“2016 yılında teste girmiştim. O tarihte teste dürüst olarak cevapladığım yani içimden geldiği gibi cevapladığım sorularla psikiyatrik desteğe ihtiyacım olduğu ve ilaç kullanmam gerektiği değerlendirildi. Bunun üzerine 17 Mart 2021 tarihinde girdiğim heyet raporunda kendi düşüncelerimi değil heyetin onaylayabileceğini düşündüğüm cevapları daha önceden girdiğim test soruları tecrübesiyle verdim. Raporu almam konusunda kimse yardımcı olmadı.”

HDP GENEL MERKEZİNİ DÜŞÜNDÜM

Raporu aldıktan sonrada silah aradığını belirten Gencer, “Tabanca aramaya başladım. Önce MKE’yi aradım. MKE üzerinden silah almamanın zor olduğunu fark etmem üzerine vazgeçtim. Bu süre içinde de silahı Ankara’da MKE firmasından alıp yol izin belgesinin rahatlığı ile bu saldırıyı Ankara HDP Genel Merkeze yapmayı düşündüm. MKE’den almaktan vazgeçtiğim için İzmir kararımı devam etti” dedi.

SALDIRI İÇİN KREDİ ÇEKTİM

3 bin 500 TL’ye silahı aldığını anlatan Gencer, “Ocak ayında 60 bin TL kredi kullandım. Bana bu saldırıda kullanmam veya destek olmak adına kimse para vermedi. Hep kendi imkanlarımla, bankalar üzerinden çeşitli krediler kullandım” diye konuştu.

"HELİKOPTER İLE İZMİR'İ TURLAMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM"

Saldırgan ifadesinde “Şunu belirtmek isterim ki hayatımı bitireceğim kesin olan bu saldırı planlamam akabinde çocuksu hevesler diyebilecek şekilde bir kısım içimde kalan duygularımı ve heveslerimi yaşamak adına girişimlerde de bulundum. Hatta helikopter ile İzmir’i turlamayı bile düşündüm” ifadelerini de kullandı.

POLİGANA GİDREK ATIŞ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinde saldırı için herhangi bir eğitim almadığını zaman zaman poligona giderek atış yaptığını, ücret karşılığında ders aldığını belirten Gencer saldırı anını şu şekilde anlattı:

“Haziran ayının il haftasında HDP il binasının bulunduğu binada bulunan İngilizce kursuna kayıt oldum. 17 Haziran sabah saat 07.00’de uyandım. Cep telefonumda birkaç uygulama izledim gevşemek için parodi tarzında komik videolar izledim. Sonrasında serin bir duş aldım. Gece çantayı hazırladığımda ölmez isem, yakalanma veya yaralanma durumunda hastanede veya cezaevinde ihtiyaç olan malzemeleri (çamaşır havlu vesaire), silahı havluya sararak hazırladım. Taksiye bindim. Saat 11.00’de iş merkezinin önüne geldim.



