Türkiye Son dakika haberi: İçişleri 81 ile gönderdi! Taksi genelgesi..

Son dakika haberi: İçişleri 81 ile gönderdi! Taksi genelgesi..

Türkiye

Son dakika haberi: İçişleri 81 ile gönderdi! Taksi genelgesi..

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görseli 81 il valiliğine gönderdi. Bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

18 Ekim 2021, Pazartesi 18:14 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız tarafından son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı. 81 İl valiliğine gönderilen bu görseller aynı zamanda ülkemizde yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandı.

Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

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