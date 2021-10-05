Türkiye Son dakika haberi.. İçişleri duyurdu: Teslim oldular

Son dakika haberi.. İçişleri duyurdu: Teslim oldular

Türkiye

Son dakika haberi.. İçişleri duyurdu: Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

05 Ekim 2021, Salı 18:53 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi. 

Açıklamada 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 160'a yükseldiği aktarıldı.

ANKARA(DHA)

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