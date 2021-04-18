Türkiye Son dakika haberi: İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu

Son dakika haberi: İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu

Türkiye

Son dakika haberi: İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

18 Nisan 2021, Pazar 19:03 Son Güncelleme:
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 920,57, Ankara’da 534,14, İzmir’de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca'dan uyarı:

İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım.


AA

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