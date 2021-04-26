Son dakika haberi: İllere göre vaka sayıları açıklandı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık vaka sayıları güncellendi. Haritadaki verilere göre vakaların en çok görüldüğü iller; İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli oldu.
26 Nisan 2021, Pazartesi 19:59 Son Güncelleme:
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 854,75, Ankara’da 567,88, İzmir’de 335,09 oldu.
Bakan Koca, paylaşımında, "Evimiz en güvenli kalemiz, bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun." ifadelerini kullandı.
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