Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Ege'nin doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Kütahya, Afyon ve Denizli ile Uşak'ın doğu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde ve yükseklerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -12°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİKKAT! KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları:

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgeler yağışlı. Toroslar ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar var. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yağışlar kuvvetli, sıcaklıklarda değişim yok” dedi. Kar yağışı ile ilgili tarih veren Prof. Dr. Şen, “12 Ocak Çarşamba günü KAR Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul da çarşamba günü KKY ve KAR olabilir. Perşembe günü Anadolu’ya kayar.Bugün ve gelecek 2 gün çarşambaya kadar. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde ŞİDDETLİ Yağmur. Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde HORTUM görülebilir. Tedbir alınmalıdır.