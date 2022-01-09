Son dakika haberi: İstanbul'a kar geliyor! Flaş sıcaklık uyarısı
İstanbul dahil birçok ilde 12 Ocak Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni yağış uyarısı geldi. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir” dedi. İşte hava durumuna dair detaylar.
09 Ocak 2022, Pazar 19:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Ege'nin doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Kütahya, Afyon ve Denizli ile Uşak'ın doğu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde ve yükseklerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
KARS -12°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİKKAT! KAR GELİYOR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları:
Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgeler yağışlı. Toroslar ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar var. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yağışlar kuvvetli, sıcaklıklarda değişim yok” dedi. Kar yağışı ile ilgili tarih veren Prof. Dr. Şen, “12 Ocak Çarşamba günü KAR Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul da çarşamba günü KKY ve KAR olabilir. Perşembe günü Anadolu’ya kayar.Bugün ve gelecek 2 gün çarşambaya kadar. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde ŞİDDETLİ Yağmur. Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde HORTUM görülebilir. Tedbir alınmalıdır.