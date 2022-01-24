Türkiye Son dakika haberi: İstanbul'da metro ve marmaray seferleri uzatıldı

Son dakika haberi: İstanbul'da metro ve marmaray seferleri uzatıldı

Türkiye

Son dakika haberi: İstanbul'da metro ve marmaray seferleri uzatıldı

Son dakika haberine göre; İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ulaşımda yaşanan yoğunluktan dolayı metro ve marmaray seferleri gece 02.00'ye kadar uzatıldı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 21:08 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." denildi.

Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar uzatılmıştır” denildi.

İHA

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