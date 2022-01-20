Son dakika haberi: İstanbul'da okullar için flaş karar! Yarıyıl tatili öne çekildi
Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin karnelerini alacakları saatleri açıkladı.
20 Ocak 2022, Perşembe 22:48 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarımızda saat 10.00’da, ikili eğitim yapan okullarımızda; sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin” dedi.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1484248773572313094
İSTANBUL (İHA)