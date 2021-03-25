Türkiye Son dakika haberi: İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Son dakika haberi: İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Türkiye

Son dakika haberi: İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da taksi ve dolmuş gibi ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan araçların cam filmi kullanması yasaklandı.

25 Mart 2021, Perşembe 19:37 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), yolcu taşımacılığı yapan araçların camlarının renksiz olması ve cam filmi kullanılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen İBB UKOME toplantısında birçok gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

6 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan taksi ve taksi dolmuşlarda en az 2 şoför çalıştırılma zorunluluğu kararı revize edilerek, pandemi süresince kaldırıldı.

Gündemin bir diğer maddesi ise ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taşıtların camlarının renksiz olması ve renkli cam filmi kullanılmaması teklifi oldu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Teklif, yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, ticari tüm araçlar içi görünecek şekilde cam filmsiz olacak.

Toplantıda ayrıca havalimanlarında çalışacak taksi listesinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından belirlenmesi ile ilgili teklifle, şehir içi ve havalimanları arasında karşılıklı yapılan taksi taşımacılığındaki yolcu kısıtlamaları teklifleri alt komisyonda görüşülmek üzere oy birliğiyle kabul edildi.

AA

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