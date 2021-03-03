Jönköping Emniyet Müdürlüğü'nden Angelica Israelsson Silfver, yaptığı açıklamada, Vetlanda'da bıçaklı saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Silfver, saldırganın 20 yaşında olduğunu ve saldırıda 8 kişiye yaraladığını kaydetti.

Saldırganın vatandaşların üzerine bıçakla saldırdığını belirten Silfver, olay yerine gelen polisler tarafından saldırganın silahla vurularak durdurulabildiğini ifade etti.

Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.

AA



