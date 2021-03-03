Dünya Son dakika haberi: İsveç'te bıçaklı saldırı! Yaralılar var

Son dakika haberi: İsveç'te bıçaklı saldırı! Yaralılar var

Dünya

Son dakika haberi: İsveç'te bıçaklı saldırı! Yaralılar var

İsveç'te 'terör' eylemi olduğu düşünülen bir bıçaklı saldırıda sekiz kişinin yaralandığı açıklandı.

03 Mart 2021, Çarşamba 22:07 Son Güncelleme:
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Jönköping Emniyet Müdürlüğü'nden Angelica Israelsson Silfver, yaptığı açıklamada, Vetlanda'da bıçaklı saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Silfver, saldırganın 20 yaşında olduğunu ve saldırıda 8 kişiye yaraladığını kaydetti.

Saldırganın vatandaşların üzerine bıçakla saldırdığını belirten Silfver, olay yerine gelen polisler tarafından saldırganın silahla vurularak durdurulabildiğini ifade etti.

Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.

AA

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