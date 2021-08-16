Siyaset Son dakika haberi… Kabine Toplantısı ertelendi!

Son dakika haberi… Kabine Toplantısı ertelendi!

Siyaset

Son dakika haberi… Kabine Toplantısı ertelendi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de koronavirüsle mücadele, son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları gündemiyle toplanacaktı. Toplantının ertelendiği duyuruldu.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 09:39 Son Güncelleme:
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2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi. Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de son büyük sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının bir süre daha ertelendiği belirtiliyor.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplaması bekleniyordu. Ancak kabinede görevli birçok bakanın saha çalışmalarında olduğu için bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE, KABİNE ERTELENDİ

2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi. Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.

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