Ege kıyılarında, Batı Karadeniz’de rüzgar kuvvetli esiyor. Kuzey Ege’de zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Diğer kıyılarımızda ise orta kuvvet ve altında rüzgar esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi sağanak yağışlı. Sıcaklık İstanbul’da 14, Bursa’da 18 derece. Yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde hava çok bulutlu, kıyı kesimler sağanak yağış da görülüyor. Bu yağışlar cumartesi ve pazar bölge genelinde görülecek.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Akdeniz’in doğu kesimlerinde sağanak yağışlar var. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Bölgenin kalanında gökyüzü çok bulutlu.

İç Anadolu’da da bulutlar yoğunlaşıyor. Bölgenin batı kesimlerinde yağış var. Sıcaklık Ankara ve Eskişehir’de 13, Kayseri’de 15 derece.

Karadeniz’in batı kesimleri yağmurlu. Orta ve Doğu kesimlerinde parçalı bulutlar görülüyor. Ancak Doğu Karadeniz’de yükseklerde karla karışık yağmur görülebilir.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi de yağışlı. Bölgenin kuzeyinde bu yağışlar kar karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek. Sıcaklık Kars’ta 5, Malatya’da 14 derece ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sağanak yağışlar var. Sıcaklık Gaziantep’te 17, Diyarbakır’da 14 derece. Yağışların cumartesi günü yerini parçalı bulutlara bırakması bekleniyor.