Son dakika haberi... Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
Son dakika haberine göre, Meteoroloji, vatandaşların merakla beklediği yeni hava durum raporunu yayımladı. Yayımlanan son rapora göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yağış bekleniyor. Bu yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı bildirildi. İşte hava durumuna dair detaylar..
25 Kasım 2021, Perşembe 19:33 Son Güncelleme:
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Ege kıyılarında, Batı Karadeniz’de rüzgar kuvvetli esiyor. Kuzey Ege’de zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Diğer kıyılarımızda ise orta kuvvet ve altında rüzgar esmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi sağanak yağışlı. Sıcaklık İstanbul’da 14, Bursa’da 18 derece. Yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.
Ege Bölgesi'nde hava çok bulutlu, kıyı kesimler sağanak yağış da görülüyor. Bu yağışlar cumartesi ve pazar bölge genelinde görülecek.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Akdeniz’in doğu kesimlerinde sağanak yağışlar var. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Bölgenin kalanında gökyüzü çok bulutlu.
İç Anadolu’da da bulutlar yoğunlaşıyor. Bölgenin batı kesimlerinde yağış var. Sıcaklık Ankara ve Eskişehir’de 13, Kayseri’de 15 derece.
Karadeniz’in batı kesimleri yağmurlu. Orta ve Doğu kesimlerinde parçalı bulutlar görülüyor. Ancak Doğu Karadeniz’de yükseklerde karla karışık yağmur görülebilir.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Doğu Anadolu Bölgesi de yağışlı. Bölgenin kuzeyinde bu yağışlar kar karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek. Sıcaklık Kars’ta 5, Malatya’da 14 derece ölçülüyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sağanak yağışlar var. Sıcaklık Gaziantep’te 17, Diyarbakır’da 14 derece. Yağışların cumartesi günü yerini parçalı bulutlara bırakması bekleniyor.