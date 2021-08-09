Türkiye Son dakika haberi: Kaş’taki orman yangını söndürüldü

Son dakika haberi: Kaş’taki orman yangını söndürüldü

Türkiye

Son dakika haberi: Kaş’taki orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi’nde çıkan orman yangını, 2 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 18:20 Son Güncelleme:
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Yangın, ilçeye bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Yangına havadan bir uçak, bir helikopter ve karadan arazözlerle müdahale edilirken, bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Aynı bölgede geçen cumartesi günü de 5 noktada yangın çıkmış, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülmüştü.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi’nde çıkan orman yangını, 2 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Saat 16.30 civarında çıkan yangına 3 uçak, bir helikopter ile havadan, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’ne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 7 arazöz, yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar tarafından karadan müdahale edildi.

Vatandaşlar onlarca su tankeri ile yangının önünü kesti. Yangın alanında şu saatlerde bir helikopter ve kara ekipleri ile soğutma çalışması devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya) (DHA)


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